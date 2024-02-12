الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث "الخارجية" يرد على التصريحات المتطرفة من حكومة نتنياهو (فيديو)

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي هي عبارة عن سلسلة للتصريحات المتطرفة وغير المسئولة من وزراء حكومة نتنياهو.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الدولة المصرية تقوم دائما بإجراءات لحماية حدودها وأراضيها، كما أنها تسيطر بشكل كامل على حدودها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسمها في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.

وأوضح، أن الدولة المصرية تسعى بكل جهد مع الأشقاء في قطر، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الفلسطيني والإسرائيلي لإجراء صفقة للتهدئة ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن معاهدة السلام مع إسرائيل استمرت لأربعة عقود، وهناك التزام متبادل، وأي حديث آخر غير مطروح الآن للنقاش.

وأكد أن مصر على كافة المستويات ترفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولديها الخطط والاستعداد للتعامل مع أي تداعيات.

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