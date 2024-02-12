الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير النقلى: زيارة تركى آل الشيخ تؤكد التعاون الوثيق بين مصر والسعودية

السفير أسامة النقلي
السفير أسامة النقلي

قال السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، إن زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى القاهرة اليوم، تعبر عن استمرارية الزيارات الرسمية والشخصية بين البلدين الشقيقين.

وأشار النقلي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة قناة صدى البلد، إلى أن هناك تواصل دائما ومستمرا بين القيادات السياسية والشعبية في مصر والسعودية، وأن هناك تعاونا متنوعا ومتعدد الأبعاد في كل المجالات.

وأكد أن مصر والسعودية تتحركان بتنسيق تام في جميع القضايا الإقليمية والدولية، وأن العلاقات بينهما تمثل نموذجا للشراكة التاريخية والاستراتيجية القوية، التي تسهم في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأعرب النقلي، عن تقديره للدور الرائد الذي تلعبه مصر في مجال الثقافة والفكر، وعن تشجيع السعودية للإبداع الفني والثقافي المصري، مشيرا إلى أن هناك مشاريع ومبادرات مشتركة في هذا الصدد سترى النور قريبا.

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