تفاصيل التعاون بين مصر والسعودية فى المسرح والأوبرا (فيديو)

كشفت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة تفاصيل اللقاء الذي جمعها بتركي آل الشيخ والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدة أنها استعرضت مع وزير الترفيه في المملكة التعاون المشترك في المجالات الثقافية.

وأكدت الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن هناك شراكة ثلاثية بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية في المسرح والسينما والغناء، فضلاً عن توسع للشراكة بين مصر والسعودية في المجالات الثقافية والفنية.

أضافت الوزيرة أن مصر ستشهد تعاونًا كبيرًا في مجال المسرح مع السعودية، وستقام العروض في البلدين، كما أن هناك تباينا في وجهات النظر بشأن استمرار العروض الفنية على مدار العام بين مصر والسعودية، إضافة إلى التعاون الذي سيتم تنفيذه في مجال الأوبرا.