الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: ليس لدينا عصا سحرية لتغيير فورى للأوضاع بشأن قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن الخارجية الأمريكية، التي أكدت أنها ليس لدينا عصا سحرية تعمل على تغيير فوري الأوضاع بشأن قطاع غزة.

استخدمنا أدوات كثيرة للضغط على إسرائيل

وأضافت الخارجية الأمريكية أن قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل لن تكون خطوة أكثر تأثيرًا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل، مؤكدة أنها استخدمت أدوات كثيرة للضغط على إسرائيل وأحدثت تأثيرًا.

وتابعت: ضغوطنا نجحت في إدخال المساعدات لغزة.

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