الخارجية الأمريكية: لم نعط الحكومة العراقية إشعارًا مسبقًا بهجمات الجمعة الماضية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تعط الحكومة العراقية إشعارًا مسبقًا بالضربات في البلاد يوم الجمعة، وهو ما يتناقض مع تعليق سابق من البيت الأبيض قال فيه إن العراقيين تم إبلاغهم مسبقًا.



وأضاف، أن العراق، مثل كل دولة في المنطقة، أدرك أنه سيكون هناك رد بعد مقتل جنودنا، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

من جانبه لم يتطرق المتحدث باسم البنتاجون، اللواء بات رايدر، بشكل مباشر إلى الروايات المتضاربة حول ما إذا كانت الحكومة العراقية قد تم إخطارها قبل الضربات الأمريكية، مكتفيًا بالقول إنهم شريك مهم.

ويوم الجمعة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة "أبلغت الحكومة العراقية قبل الضربات".