الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: لم نعط الحكومة العراقية إشعارًا مسبقًا بهجمات الجمعة الماضية

الضربات الامريكية
الضربات الامريكية على العراق

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تعط الحكومة العراقية إشعارًا مسبقًا بالضربات في البلاد يوم الجمعة، وهو ما يتناقض مع تعليق سابق من البيت الأبيض قال فيه إن العراقيين تم إبلاغهم مسبقًا.


وأضاف، أن العراق، مثل كل دولة في المنطقة، أدرك أنه سيكون هناك رد بعد مقتل جنودنا، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

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الخارجية الأمريكية: لا نزال نقيم الأضرار الناجمة عن ضرباتنا فى العراق

من جانبه لم يتطرق المتحدث باسم البنتاجون، اللواء بات رايدر، بشكل مباشر إلى الروايات المتضاربة حول ما إذا كانت الحكومة العراقية قد تم إخطارها قبل الضربات الأمريكية، مكتفيًا بالقول إنهم شريك مهم.

ويوم الجمعة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة "أبلغت الحكومة العراقية قبل الضربات".

الخارجية الامريكية بغداد واشنطن الضربات الأمريكية العراق

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