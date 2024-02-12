الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مشتريات المؤسسات تصعد بالبورصة في الختام.. و"السوقي" يربح 5.2 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الإثنين – ثاني تعاملات الأسبوع على صعود، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية والعربية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات بيع مماثلة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والعرب والأجانب على جميع أسهم السوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و3 مليارات جنيه، مقابل تريليون و998.6 مليار جنيه، بختام تعاملات أمس الأحد.

وحول المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" دفته من الهبوط بداية التعاملات إلى الصعود في نهايتها، ليغلق مرتفعًا بنسبة بلغت 1.05%، بما يعادل 295.68 نقطة، ليغلق عند مستوى 28494.72 نقطة.

كما صعد المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 18. 0%، بما يعادل 12.47 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 7872.2 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان " الذي أغلق على صعود بلغت نسبته 0.6%، بما يعادل 5.36 نقطة، ليغلق عند مستوى 9637.98 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مستوى 5 مليارات جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 992.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 146.677 ألف صفقة بيع وشراء.

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