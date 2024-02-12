الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القابضة للمياه توقع بروتوكول تعاون لتحسين منظومة المدفوعات الرقمية

المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان

قام بتوقيع البروتوكول المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والأستاذ محمد محمود الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، ويتضمن البروتوكول تحديد القواعد والشروط والأحكام التي تنظم آلية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بهدف تيسير العمليات المالية للمستفيدين.
 

وأكد المهندس ممدوح رسلان أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق ويراعي الأمان والجودة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفي سياق الجهود المستمرة للشركة نحو تعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين، وتطوير تقنيات الخدمة لتلبية متطلبات العصر ويعزز البروتوكول التكامل الرقمي ويسهم في تحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030.


وأضاف أن هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو رؤية مستقبلية تحقق التكامل والابتكار في تقديم الخدمات، ويعكس التزام الشركة  بتطوير أدائها في إطار الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.

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وأشار رئيس بنك مصر إلى أن البنك جزءًا لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية في مصر، وقد أدى دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، ويسعى بنك مصر أن يكون الرائد في توفير الخدمات المالية المتقدمة، ومواكبة التحول الرقمي من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومكان، ليتبنى البنك استراتيجية الرقمنة لتيسير الوصول إلى الخدمات، وتسريع عمليات المعاملات، 
ويتيح البروتوكول تقديم العديد من خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية، وتتمثل فى 
١- خدمات التحصيل من خلال نقاط البيع الالكترونية  p.o.s indoor حيث سيقوم البنك بتغطية كافة مراكز التحصيل والفروع التجارية بالشركات التابعة، وكذلك تفعيل خدمة السداد باستخدام المحافظ الالكترونية وباستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code 
٢ - خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات cps   التى تتيح سداد المدفوعات الحكومية المختلفه 
٣- خدمة تحصيل الفواتير من خلال التطبيقات والمواقع الالكترونية للشركة القابضه وشركاتها التابعه الى جانب العديد من المزايا التى تهدف فى المقام الاول الى تقديم خدمة مميزة للعملاء مع تطبيق اعلى معايير الجوده بغرض الحوكمة والارتقاء بمستوى  اداء القطاعات التجارية بالشركات التابعه للشركة القابضه على مستوى الجمهورية 
كما توفر المنظومة التى سيتم تطبيقها العديد من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن  الفواتير وخدمات الدفع والسداد للمتحصلات طوال ايام الاسبوع.

ممدوح رسلان محمد محمود الأتربى مياه الشرب التحول الرقمي الدفع والتحصيل الإلكترونى

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