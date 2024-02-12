أكد انفراد الدستور.. وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعظيم الاستفادة من الخامات المملوكة لشركات قطاع الأعمال



محمود عصمت: نستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة لسد الاحتياجات المحلية والتصدير

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال أن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي والتعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة، من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة وإضافة صناعات جديدة، مشيرًا أن هناك مشروع للكلسنة بواسطة أفران جديدة نظرا لامتلاك الشركة احتياطيات كبيرة من خام الكاولين الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية بسيطة وهي إحدى الفرص المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح الدكتور عصمت أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وذلك من خلال عمليات تحويلية مثل الغسيل والكلسنة في أفران خاصة، وعمليات إضافية لإظهار الخواص وضمان جودة المنتج.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن احد اهم عناصر القوة فى الاقتصاد المصري والتي منحته القدرة على مواجهة الأزمات الخارجية تكمن فى تنوع الموارد الطبيعية والصناعات العديدة القائمة عليها، مشيرًا إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية والتوسع في التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية للاستفادة من الكنوز الطبيعية التي تشكل الطبيعة الجغرافية للمناطق الصحراوية.

وكانت الدستور قد نشرت تقرير موسع حول خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز بالإضافة إلى تقرير موسع اخر بشأن تعظيم الاستفادة من الخامات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام عبر التعاون مع الشركات الأجنبية في إطار تعظيم الاستفادة من موارد وأصول شركات قطاع الأعمال العام ومما يسهم في تنمية الصناعة المحلية خاصة صناعة التعدين والخامات التى تتوافق مع توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المراد الخام.