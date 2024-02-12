الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكد انفراد الدستور.. وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعظيم الاستفادة من الخامات المملوكة لشركات قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال


محمود عصمت: نستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة لسد الاحتياجات المحلية والتصدير

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال أن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي والتعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة، من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة وإضافة صناعات جديدة، مشيرًا أن هناك مشروع للكلسنة بواسطة أفران جديدة نظرا لامتلاك الشركة احتياطيات كبيرة من خام الكاولين الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية بسيطة وهي إحدى الفرص المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح الدكتور عصمت أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وذلك من خلال عمليات تحويلية مثل الغسيل والكلسنة في أفران خاصة، وعمليات إضافية لإظهار الخواص وضمان جودة المنتج.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن احد اهم عناصر القوة فى الاقتصاد المصري والتي منحته القدرة على مواجهة الأزمات الخارجية تكمن فى  تنوع الموارد الطبيعية والصناعات العديدة القائمة عليها، مشيرًا إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية والتوسع في التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية للاستفادة من الكنوز الطبيعية التي تشكل الطبيعة الجغرافية للمناطق الصحراوية.

وكانت الدستور قد نشرت تقرير موسع حول خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز بالإضافة إلى تقرير موسع اخر بشأن تعظيم الاستفادة من الخامات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام عبر التعاون مع الشركات الأجنبية في إطار تعظيم الاستفادة من موارد وأصول شركات قطاع الأعمال العام ومما يسهم في تنمية الصناعة المحلية خاصة صناعة التعدين والخامات التى تتوافق مع توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المراد الخام. 

قطاع الاعمال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال العام تطوير قطاع الأعمال العام شركات قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: نستهدف سد احتياجات السوق المحلية والتصدير

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج الكلور ومشتقاته

وزير قطاع الأعمال: التوسع فى زراعة محصولى القمح وبنجر السكر

الأكثر قراءة

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

"باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف".. سرايا القدس تكشف تفاصيل كمين خان يونس

فتحت بطنها بسكين لولادة جنينها.. ملابسات العثور على جثتي أم وطفلها في بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال