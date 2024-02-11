الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج الكلور ومشتقاته

من الحدث
من الحدث

شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد مشاركة واتفاق مساهمين بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعة الكيماويات وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، بشأن تأسيس شركة" بيوردايف" بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور.

تستهدف الاتفاقية الشراكة في إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور من مسحوق وحبيبات والأقراص الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات والتى يتم استخدامها فى عدة مجالات حيوية منها تطهير وتنقية المياه وتعقيم التربة للزراعة وكذلك صناعات الأدوية والغزل والنسيج والطباعة والصباغة والورق، بالإضافة إلى إنتاج مشتقات الكلور والصودا باختلاف أنواعها والمنتجات الكيماوية تامة الصنع والأخرى التى تحتاج إلى إعادة التصنيع بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.

وقع الاتفاقية كل من المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء محمود عشماوي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والمهندس محمد شيمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات.

يذكر أن "مصر لصناعة الكيماويات" إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وتأسست عام 1959، وتعمل في نشاط إنتاج الكيماويات والاتجار فيها وكذلك إنتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات الكيماوية، فيما تعد "كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات" إحدى الشركات الخاصة ويتضمن نشاطها إقامة وتشغيل مصانع لتصنيع المواد الكيماوية والبتروكيماويات.

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