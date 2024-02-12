تجديد حبس متهم بقتل زوجته في الطالبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الاثنين، حبس المتهم بقتل زوجته ضربًا حتى الموت في الطالبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأفاد الزوج بأنه تعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات زوجية، فسقطت على الأرض وظن أنها ستستفيق سريعًا، لكنه اكتشف وفاتها فزعم أن وفاتها نتيجة سقوطها من علو.

وكانت البداية عندما ورد إخطار من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة ربة منزل بها آثار كدمات وسحجات بالجسم، والاشتباه في وفاتها جنائيًا.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية إلى أن زوجها وراء وفاتها، وسقوطها على الأرض بعد ضربه لها.

أودعت الشرطة جثة المجني عليها "إيمان. م" ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بالتشريح لتحديد سبب الوفاة.