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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمم أفريقيا.. الجنوب أفريقى ويليامز أفضل حارس فى كان 2023

حارس جنوب أفريقيا
حارس جنوب أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تتويج الجنوب أفريقي رونوين ويليامز بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه عقب الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا بعد انتهاء المباراة النهائية، عن فوز حارس جنوب إفريقيا رونوين ويليامز.

وكان ويليامز استطاع أن يحصد مع منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بمباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي أقيمت السبت.

ويليامز كان أيضًا قد تصدى لـ4 ركلات ترجيح من أصل 5 ضربات جزاء في مباراة جنوب إفريقيا مع الرأس الأخضر في دور ربع النهائي وساهمت في تأهل البافانا بافانا إلي دور قبل النهائي.

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