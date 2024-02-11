جنوب إفريقيا تكرر إنجازها فى نسخة 2000 من كأس الأمم الإفريقية

إذا كان منتخب جنوب إفريقيا قد لعب للمرة الثانية فقط في تاريخه مباراة المركز الثالث التي الفائز بها يحصل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فإن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية قد شارك فيها لرابع مرة في مسيرته.

جنوب إفريقيا والميدالية البرونزية الثانية

كانت جنوب إفريقيا قد تمكنت من حصد الميدالية البرونزية الثانية في كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج بانتصارها على جمهورية الكونغو الديمقراطية بضربات ترجيحية 6 – 5 عقب نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي في حين احرزت جنوب إفريقيا الميدالية البرونزية الأولى لها في نسخة 2000 التي تولت تنظيمها دولتي غانا ونيجيريا إذ فازت على منتخب تونس أيضا بضربات ترجيحية 4 – 3 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

وكانت جنوب إفريقيا قد تم اقصاؤها من دور قبل النهائي على يد منتخب نيجيريا بضربات ترجيحية 2 – 4 عقب نهاية المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل منهما.

جمهورية الكونغو الديمقراطية وفقدان المركز الثالث للمرة الثانية

على الجانب الآخر هذه هي المرة الثانية التي تفقد فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية المركز الثالث إذ كانت المرة الأولى في نسخة 1972 التي استضافتها الكاميرون، وانهزمت على يد المنتخب صاحب الاستضافة بنتيجة كبيرة 2 – 5.

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم الاطاحة بها من دور الأربعة أمام منتخب ساحل العاج بخسارتها بنتيجة هدف نظيف.

وبذلك جنوب إفريقيا حرمت جمهورية الكونغو الديمقراطية من الحصول على الميدالية البرونزية الثالثة في تاريخها التي تجعلها تعادل عدد الميداليات البرونزية التي حصل عليها كل من منتخب مصر، ومنتخب زامبيا.

جمهورية الكونغو الديمقراطية تحصل على الميدالية البرونزية مرتين

والميداليتان البرونزيتان التي سبق أن حصدتهما جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأولى كانت في نسخة 1998 التي احتضنتها دولة بوركينا فاسو، وتغلبت على صاحب التنظيم بضربات ترجيحية 4 – 1 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 4 أهداف لمثلها.

والثانية كانت في نسخة 2015 في غينيا الإستوائية، وفازت على المنتخب المحتضن بضربات ترجيحية 4 – 2 عقب نهاية المباراة بنتيجة التعادل دون أهداف.

إذن هناك مفارقة غريبة في مباراة تحديد المركز الثالث، ففي الوقت الذي أنصفت فيه الضربات الترجيحية جنوب إفريقيا مرتين خذلت جمهورية الكونغو الديمقراطية للمرة الأولى.

جنوب إفريقيا تتفوق على جمهورية الكونغو الديمقراطية

عموما أثبتت جنوب إفريقيا تفوقها الكاسح على جمهورية الكونغو الديمقراطية في المواجهات المباشرة في كأس الأمم الإفريقية تحديدا إذ سبق أن ألتقيا مرتين من قبل منها مرة كانت في الأدوار الإقصائية في نسخة 1998 في دور نصف النهائي، وتغلبت جنوب إفريقيا بنتيجة 2 – 1.

ومرة كانت في دور المجموعات في نسخة 2000 في الجولة الثانية في المجموعة الثانية، وفازت جنوب إفريقيا بنتيجة هدف دون رد.

ونجحت جنوب إفريقيا في تجاوز دور المجموعات متصدرة برصيد 7 نقاط في حين فشلت جمهورية الكونغو الديمقراطية باحتلالها المركز الثالث بنقطتين فقط.

إذن جنوب إفريقيا لم تنهزم في مبارة المركز الثالث، واستطاعت أن تعود إلى منصة التتويج في كأس الأمم الإفريقية من جديد بعد غياب دام 24 عاما.