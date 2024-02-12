الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. حزب الله يشن 5 ضربات خطيرة على المواقع الإسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان أنه نفذ عددا من العمليات العسكرية ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الأحد.

وأضاف حزب الله، في بيان له عبر قناته على "تليجرام"، أنه نفذ 5 عمليات عسكرية في القطاع الشرقي ضد القوات الإسرائيلية على الحدود جاءت كالتالي:

الساعة 9:00 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 15:05 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

الساعة 15:20 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 16:55 استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

وأشار حزب الله أنه بذلك وصل عدد العمليات التي نفذته ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 127 يوم، منذ 2023/10/08 حتى 2024/02/11، إلى 1013 عملية.

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