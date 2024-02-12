الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يخطف تعادلا مثيرا مع غرناطة بالدورى الإسبانى

برشلونة وغرناطة
برشلونة وغرناطة

خطف برشلونة تعادلا مثيرا مع ضيفه غرناطة 3 /3، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، وبفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

على الجانب الآخر، رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم برشلونة في الدقيقة 14 عن طريق لامين جمال، قبل أن يدرك غرناطة التعادل عن طريق ريكاردو سانشيز في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 60 تقدم غرناطة بالهدف الثاني عن طريق فاكوندو بليستري، قبل أن يدرك برشلونة التعادل بعد ذلك بثلاث دقائق عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 66 سجل إجناسي ميكيل الهدف الثالث لغرناطة، فيما أدرك لامين جمال التعادل لبرشلونة في الدقيقة 80.

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