الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة.. عودة تير شتيجن وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام غرناطة

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غرناطة مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وعاد أندريه تير شتيجن لحراسة مرمى البارسا، بينما يقود الهجوم روبرت ليفاندوفسكي.

 

تشكيل برشلونة.. عودة تير شتيجن وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام غرناطة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، جواو كانسيلو، أندرياس كريستنسن،

خط الوسط:  فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري. 

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

وشهدت قائمة فريق برشلونة، عودة الحارس الألماني أندريه تير شتيجن بعد غياب لفترة كبيرة للإصابة وخضوعه لعملية جراحية في الظهر، بالإضافة إلى البرازيلي رافيينا، بعد تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما. 

بينما يفتقد تشافي في مباراة اليوم، لخدمات البرازيلي فيتور روكي بعدما رفضت لجنة المسابقات إلغاء الطرد الذى حصل عليه أمام ألافيس فى المواجهة السابقة.

ويوجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يوجد فريق غرناطة في المركز التاسع عشر "قبل الأخير" برصيد 12 نقطة.

 

 

برشلونة تير شتيجن ليفاندوفسكى غرناطة يامال

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