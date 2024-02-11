الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. نتشر حركة تنقلات الشرطة لعام 2024

الشرطة
الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية عن بعض التنقلات  داخل جهازها الأمني لعام 2024 وقامت وزارة الداخلية بعمل تنقلات الشرطة لعام 2024 ، بحرص وعناية شديدة حيث شملت التنقلات لقيادات أمنية متميزة  كل هدفها هو  الحفاظ علي أمن الوطن.

حركة تنقلات الشرطة 2024

حركة تنقلات الشرطة لعام 2024 هي من أهم الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز الكفاءات  الأمنية ولضمان  الاستجابة الفعالة للإحتياجات الأمنية .

بالأسماء.. حركة تنقلات الشرطة 2024

كشفت وزارة الداخلية رسميا  عن حركة تنقلات الشرطة 2024  متضمنة تشكيلات جديدة في حركة تنقلات الشرطة للعام 2024 بمختلف تخصصات  الوزارات وهي كما يلي:

 تعين اللواء علاء بشندي مديرا لمباحث القاهرة واللواء تامر رضوان لقطاع التفتيش والرقابة وتعين اللواء يوسف حمدين لوكيل الضرائب.
كما تم تعين اللواء علاء عبد الخالق وكيل إدارة عامة.
وتعين اللواء محمد عاكف مدير بقطاع الأموال العامة ونقل العميد أحمد الديزل إلى أمن القليوبية
وتعين اللواء علي نور الدين مدير البحث الجنائي بالقاهرة.
وتعين اللواء طه فودة نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بالقاهرة.
واللواء جمال معوض نائب رئيس قطاع الأموال العامة.
واللواء محمد عبد الله لقطاع الحماية المجتمعية بدرجة مدير عام.
اللواء جعفر عبد الغفار مديرا لنجدة القاهرة.
اللواء إيهاب الشوبكشي مدير عام بقطاع الخدمات الطبية.
اللواء تامر موافي للإدارة العامة لتصاريح العمل.
وتعين اللواء عمرو إبراهيم مديرا لإدارة التهرب الضريبي.

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الهدف من حركة تنقلات الشرطة الجديدة لعام 2024

هدفت حركة تنقلات الشرطة لعام 2024 إلي بناء هياكل أمنية ذو كفاءات وخبرات كبيرة في مختلف قطاعات الوزارة .

كذلك تدقيق المهارات الأمنية و الارتقاء بمستوى الأداء الأمني .

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