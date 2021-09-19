الأحد 19 سبتمبر 2021
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مصر

«تموين المنيا»: 168 متقدما للمرحلة الرابعة من مشروع «جمعيتي»

محمود يوسف
محمود يوسف

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزاره التموين والتجارة الداخليه بالمنيا، إنه تم حصر عدد المتقدمين لمشروع "جمعيتي" لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة، حيث بلغ عددهم 168 متقدما مستوفي الشروط.

وأضاف يوسف في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم وضع هذه الأعداد من المتقدمين في كشف يحمل رقم واحد وهم كل من تقدم بأوراق وحافظة مستندات ومستوفي للشروط، حيثتم فرزهم وحصرهم بهذه الأعداد وسيتم إرسالها خلال الأسبوع الجاري إلى وزارة التموين والتجاره الداخلية إدارة مشروع جمعيتي ديوان عام الوزارة، ليتم اختيار عدد منهم من حيث عدد البطاقات 500 بطاقة متوسط المسافة، ما بين أقرب بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، وفي حالة إرسال الأعداد التي تم قبولها بعد مراجعتها واختيار عدد منهم، سيتم على الفور تجهيز المعاينات المبدئية للمتقدمين لمشروع جمعيتي خلال المرحله الرابعة.

وتابع، أإن من الشروط التي تم تطبيقها علي المتقدمين وهي الإقرارات بعدم استفادة أحد الأقارب من الدرجة الرابعة بالأنشطة التموينية سواء مخبز أو مستودع بوتاجاز  أو مشروع جمعيتي، وتم حصره في كشف رقم واحد ورصد جميع الطلبات التي لم تستوفي كل الشروط وهي التي تم استبعادها وحصرها في كشف رقم 2.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا أنه سيتم إجراء المعاينات النهائية لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة، بعد الانتهاء من المعاينات المبدئية، وفي حال القبول سيتم تشغيل المشروع خلال 48 ساعة باستلام السلع التموينية من الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد التعاقد معها.

وزارة التموين المنيا مديرية مشروع بوتاجاز مشروع جمعيتي خريجين تجارة الجملة وزارة التموين والتجارة المرحلة الرابعة شباب الخريجين مديرية التموين التموين والتجارة الداخلية

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