تحذير وقلق بالغ.. أبرز ردود الفعل الدولية على مخطط اقتحام الاحتلال لرفح

أعربت العديد من الدول العربية والغربية والمنظمات الدولية عن قلقها البالغ بشأن عزم إسرائيل شن هجوم علي مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط وجود ملايين النازحين والمدنيين والأطفال.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز ردود الأفعال الدولية علي خطة وتصريحات الاحتلال علي شن هجمات علي مدينة رفح.

إيرلندا: اقتحام رفح يشكل تهديدا خطيرا لـ1.5مليون فلسطيني

وصرح نائب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، أن إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن توسيع العمليات العسكرية في رفح، والأوامر بإجلاء السكان المدنيين يشكل تهديدا خطيرا لما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني يلجؤون إلى المنطقة، ولابد من إدانته.

وشدد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي على أن أي عملية عسكرية في رفح، التي أصبحت الآن فعليا أحد أكبر مخيمات اللاجئين وأكثرها اكتظاظا في العالم، ستنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح مارت أن الأمر بإجلاء 1.5 مليون شخص، ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، يهدد بالنزوح القسري الجماعي، مؤكدا أنه لا يمكن أن يسمح لهذا أن يحدث، ويجب على جميع الدول، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

فرنسا تدعو لوقف القتال

وأعربت فرنسا عن قلقها البالغ بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، داعية إلى وقف القتال.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، الأحد، إن رفح تعتبر اليوم ملاذا يلجأ إليه أكثر من 1.3 مليون شخص، كما أنها معبر حيوي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مضيفًا أن شن هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح من شأنه أن يخلق وضعا إنسانيا كارثيا ذات بُعد جديد وغير مبرر، ولتجنب هذا الوضع الكارثي، "ندعو مجددًا إلى وقف القتال".

بريطانيا: قلقون من شن هجوم عسكري الأولوية لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عن قلقه العميق بشأن عزم إسرائيل شن هجوم عسكري على رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال كاميرون على حسابه عبر منصة إكس "نشعر بالقلق العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح، حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة"، لافتًا إلى أن الأولوية إدخال المساعدات ووقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

أكشن إيد تحذر من تكثيف الهجمات علي رفح

كما حذرت منظمة أكشن إيد الدولية، مساء اليوم الأحد، من أن أي تكثيف للهجمات على محافظة رفح سيكون له عواقب وخيمة تماما، وسط مخاوف من غزو بري لرفح التي تضم الآن أكثر من نصف سكان قطاع غزة.

وأضافت أكشن إيد في بيان لها اليوم، أنه رغم وجود تقارير بأن الغارات الجوية تزايدت بالفعل في منطقة رفح التي تقع في أقصى جنوب القطاع المحاصر، إلا أن أي هجمات ستوقع بلا شك عدد كبير من الضحايا، حيث تستضيف المنطقة الآن لأكثر من 1.4 مليون شخص، أي أكثر من 5 أضعاف عدد سكانها المعتاد، وتجعل توزيع المساعدات أكثر صعوبة.

سلطنة عمان تحذر من التداعيات الخطيرة لمخطط الاحتلال لاقتحام رفح

فيما حذرت سلطنة عُمان من التداعيات الخطيرة لمخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام واستهداف مدينة رفح التي تؤوي مئات آلاف النازحين من شمال قطاع غزة.

وطالبت وزارة الخارجية العمانية في بيان صادر عن، الأحد، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية ملموسة تُجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال الاحتياجات الإنسانية لكافة أنحاء قطاع غزة.

مصر تحذر من تطورات الأوضاع في رفح

السبت، حذّر وزير الخارجية سامح شكري، من تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة المتاخمة للحدود المصرية، قائلًا إنها تنذر بتدهور في القطاع، وتداعيات وخيمة، مضيفًا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية ماريا غابرييل، أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدًا من التدمير والضحايا.

وأكد شكري أن الاتصالات مستمرة لوضع إطار يسمح بالتوصل لهدنة، موضحًا أن "المفاوضات معقدة، وكل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب"، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.