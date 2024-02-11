الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص سقط من علو بالدقهلية

مصرع شخص
مصرع شخص

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من علو داخل منزله، بإحدى قرى مركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول جثمان شخص إلى مستشفى دكرنس، إدعاء سقوط من علو.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع عبدالقادر سليمان صبح محمد، 55 عامًا نتيجة سقوطه من الطابق الثانى داخل مسقط المنزل، واصابته بنزيف داخلى بالمخ ادى إلى مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عم ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المحضر مركز دكرنس محافظة الدقهلية الطابق الثانى مستشفى دكرنس

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