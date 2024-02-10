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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس كهرباء شمال الدلتا يتفقد هندسة جمصة في قطاع شمال الدقهلية

جريدة الدستور

قام المهندس محمد عسل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم السبت الموافق  ١٠ / ٢ / ٢٠٢٤  بزياره هندسة جمصة - قطاع شمال الدقهليه وذلك لتقييم مستوي الاداء بالهندسه حيث تم تطوير الهندسه بالكامل ضمن خطه تطوير الهندسات نطاق الشركه للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ورافقه خلال الزيارة المهندس رئيس قطاع شمال الدقهليه والمهندس مدير عام هندسات ( بلقاس ) والمحاسب مدير عام الشئون التجارية لهندسات ( بلقاس وشربين ) و المهندس مدير هندسه جمصه ورافقه من ديوان عام الشركه المهندسة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري، ومديري عموم ( الجودة، ‏العدادات، المتابعة ) ومدير ادارة التنظيم ونقطة الاتصال لجودة الخدمات ومسئولي نظم المعلومات، والمدني.

و تفقد رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مركز خدمه العملاء الذي تم تطويره وقام بزياره لوحة توزيع ( الاسكان ) ومركز شحن العدادات ومبني الهندسة وادارات الشئون ( الفنية، المشروعات، الادارية، التجارية) وقسمي فحص وتركيب العدادات والارشيف والمخزن الرئيسي. 

كما قام عسل بزيارة لوحه كهرباء توزيع المصيف، وأكد علي دعم الشركه التام لكافه الهندسات نطاق الشركه بهدف تطويرها ورفع كفاءتها وتحسين مستوي الخدمه المقدمه للمواطنين.

وناقش رئيس كهرباء شمال الدلتا اثناء الزيارتين العديد من الموضوعات مع العاملين واستمع لآرائهم ووجه بتلافي بعض الملاحظات مؤكدًا دعمه الكامل لهم مع الالتزام بالتعامل الفوري مع أي معوقات بهدف رفع نسب الاداء.
واكد عسل على حسن معامله الجمهور وسرعة تقديم الخدمة بسهولة ويسر لهم متمنيًا للجميع دوام التوفيق.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الكهرباء هندسة جمصة شمال الدلتا لتوزيع المهندس محمد عسل قطاع شمال الدقهليه

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