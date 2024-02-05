الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المصرية لنقل الكهرباء" تتعاقد على إحلال الجزء المتعارض من الخط الكهربائي بالإسماعلية

المصرية لنقل الكهرباء
"المصرية لنقل الكهرباء

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس الإدارة صباح اليوم، عقد مع اتحاد شركتي جيزة باور للصناعة ومؤسسة النماء للمقاولات العامة برئاسة شركة جيزة باور للصناعة ذلك لتنفيذ عملية إحلال الجزء المتعارض من الخط الكهربائي القنطرة غرب /شمال الاسماعلية جهد 66 ك.ف. مع الكتلة السكنية بمركز ومدينة القنطرة غرب الي كابلات أرضية بطول حوالي 3.6 كيلو متر بمنطقة القناة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات ارضية في الكتل السكنية الكبيرة التي تعدت على حرم الخطوط الهوائية للشبكة الكهربائية مما يمثل خطورة كبيرة على قاطنيها.

وتبلغ القيمة الاجمالية للتعاقد حوالي 318 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل الى 6 شهور ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويأتي التعاقد استمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عدم وجود أي تعليمات جديدة من مجلس الوزراء بشأن تعديل فترات انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة تخفيف الأحمال للكهرباء في شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إن تحديد موعد الانقطاعات يسير وفق ما أعلنه مجلس الوزراء من الساعة الـ11 صباحا، حتى الساعة الخامسة مساءً ومدة الانقطاع ساعتان يوميا خلال الفترة الحالية.

وأكد أنه في حالة صدور أي تعليمات جديدة سيتم إعلانها مباشرة للمواطنين من خلال مجلس الوزراء، كونه المختص بالإعلان عن أي تعديل في المواعيد أو تقليل مدة الانقطاع، خاصة أنه من المبكر الحديث عن شهر رمضان الكريم من الآن، كون الأمر قابل لأي سيناريو وفق توفير الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات.

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