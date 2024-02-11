الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد طياريْن إثر سقوط طائرة تدريب شمال الأردن

سقوط طائرة تدريب
سقوط طائرة تدريب شمال الأردن

صرّح مصدر عسكري أردني مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، صباح اليوم الأحد، باستشهاد طيارين أردنيين اثنين إثر سقوط طائرة عسكرية، في محافظة المفرق شمال الأردن (تبعد عن عمان العاصمة 70 كلم عبر الصحراء الشمالية الشرقية من الأردن). 

وأكد المصدر أن إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP)، سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.

وبيّن المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار [عمر عطا العبادي]، والنقيب الطيار [محمد عبدالله الخضير]، وأنه تم الإخلاء إلى مدينة الحسين الطبية، في عمان.

مواد متعلقة

ملك الأردن يعلّق على خسارة "النشامى" لقب كأس آسيا

الأكثر قراءة

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

غياب نجوم الكرة.. تشييع جنازة شقيق سيد معوض بالفيوم

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مصر تعزى الإمارات والبحرين فى ضحايا الهجوم الإرهابى فى الصومال

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

كم سعر الدولار اليوم الأحد 11-2-2024 مقابل الجنيه تحديث يومي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح