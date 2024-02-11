استشهاد طياريْن إثر سقوط طائرة تدريب شمال الأردن

صرّح مصدر عسكري أردني مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، صباح اليوم الأحد، باستشهاد طيارين أردنيين اثنين إثر سقوط طائرة عسكرية، في محافظة المفرق شمال الأردن (تبعد عن عمان العاصمة 70 كلم عبر الصحراء الشمالية الشرقية من الأردن).

وأكد المصدر أن إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP)، سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.

وبيّن المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار [عمر عطا العبادي]، والنقيب الطيار [محمد عبدالله الخضير]، وأنه تم الإخلاء إلى مدينة الحسين الطبية، في عمان.