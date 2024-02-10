مفوض الأونروا يرد على ادعاءات الاحتلال بوجود أنفاق لحماس تحت مقرها الرئيسى

علق مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" فيليبي لازاريني، مساء اليوم السبت، على تصريحات متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بوجود أنفاق تابعة لحركة حماس تحت المقر الرئيسي للوكالة.

وقال لازاريني إن الوكالة لم تعرف ماذا يوجد تحت مقرها في غزة، متابعًا "غادر موظفو الأونروا مقرهم الرئيسي في مدينة غزة بتاريخ 12 أكتوبر في أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية ومع اشتداد القصف في المنطقة".

وأكد لازاريني أن الأونروا لم تستخدم هذا المجمع منذ أن تركته ولا علم لها بأي نشاط قد يحدث هناك.

وتابع مفوض الأونروا "في أوقات عدم وجود نزاع نشط، تقوم الأونروا بالتفتيش داخل مبانيها كل 3 أشهر، وتم الانتهاء من آخر تفتيش لمباني الأونروا في غزة في سبتمبر 2023".

وأكد لازاريني أن الأونروا هي منظمة تنمية إنسانية لا تملك الخبرة العسكرية والأمنية ولا القدرة على إجراء عمليات تفتيش عسكرية لما يوجد أو قد يكون تحت مبانيها.

ولفت لازاريني إلي أنه في الماضي كلما تم العثور على تجويف مشبوه بالقرب من أو تحت مباني الأونروا، يتم تقديم رسائل احتجاج على الفور إلى أطراف النزاع، بما في ذلك حماس والسلطات الإسرائيلية، وقد تم الإبلاغ عن هذه المسألة باستمرار في التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة ونشرها على الملأ.

وأوضح مفوض الأونروا أن هذه التقارير الإعلامية الأخيرة تستحق إجراء تحقيق مستقل، وهو أمر لا يمكن إجراؤه حاليًا نظرًا لأن غزة منطقة حرب نشطة.

ولفت لازاريني، إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقم بإبلاغ الأونروا رسميًا بشأن النفق المزعوم.

أفيخاي يتهم الأونروا بامتلاك ذخائر وأسلحة

وسبق، وقال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه تم رصد منشأة استخبارية هامة لحركة حماس تحت الأرض ووسائل قتالية داخل مكاتب المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي، في تغريدة له عبر منصة إكس قبل قليل، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر جهاز الشاباك، قاموا بمداهمة مناطق الشاطئ وحي تل الهوا في شمال القطاع.