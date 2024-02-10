السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: بايدن يعانى مشاكل صحية وأصبح تائهًا وكلامه عن رفح أكاذيب

أحمد موسى
أحمد موسى

 شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا عنيفًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدًا أنه يعاني من مشاكل صحية وأصبح تائهًا ولا يؤخذ منه كلام حقيقي.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جو بايدن يواجه هجومًا شديدًا في الإعلام الأمريكي بعد الحديث عن مصر والرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن بايدن كان يخرج ويطالب بتمكين الشباب في مصر ودول المنطقة، رغم أنه تجاوز الثمانين من عمره ويسعى لولاية ثانية لأمريكا.

كلام جو بايدن عن معبر رفح كله أكاذيب

وتابع: "والله العظيم كلام جو بايدن عن معبر رفح كله أكاذيب، ومصر لم تغلق معبر رفح ولا ساعة منذ 7 أكتوبر، بل كانت تتحايل عشان المساعدات تدخل للأشقاء في فلسطين، ولكن المعبر من الجانب الفلسطيني تعرض للضرب 4 مرات". 

جو بايدن أصبح تائها مشاكل صحية معبر رفح اكاذيب أحمد موسى

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