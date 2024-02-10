السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب قطر يشيد بالتتويج القاري ويرفض الحديث عن مستقبله مع "العنابي"

ماركيز لوبيز
ماركيز لوبيز

أشاد الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب منتخب قطر، بالإنجاز التاريخي، الذي حققه فريقه، بالتتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023.

واحتفظ المنتخب القطري بكأس أمم آسيا للنسخة الثانية على التوالي، عقب فوزه 3 / 1 على منتخب الأردن، اليوم السبت، في المباراة النهائية للمسابقة.

وقال لوبيز الذي كان في غاية الفرحة والسعادة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "سعداء بتحقيق الإنجاز والاحتفاظ باللقب الغالي. أبارك الانتصار للجميع كلنا شركاء في تحقيقه".

وأردف المدرب الإسباني، الذي اشرف على تدريب منتخب قطر في ظرف شهر تقريبا "المواجهة كانت صعبة ومثيرة. نعم لم تكن مباراة كبيرة لكننا حققنا الاهم بنهاية المشوار".

وأضاف: "سعيد لكل اللاعبين وبالأخص اللاعب أكرم عفيف الذي نجح في حصد كل الجوائز الفردية. هذا أمر رائع وأبارك له هذا الإنجاز".

وعن مستقبله مع المنتخب (العنابي) أوضح لوبيز، الذي يعمل أيضا مديرا فنيا لفريق الوكرة القطري، أن هنالك متسعا من الوقت لتحديد المستقبل".

وعن حديثه مع الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، قال لوبيز: "لقد كانت مباركة منه على هذا الانجاز على الرغم من قصر الفترة وانا سعيد لذلك".

واسترسل: "العمل مع الأندية يختلف عن المنتخبات، فهناك عمل يومي. سعيد للغاية بالتجربة مع المنتخب القطري في هذه النسخة الاسيوية الاستثنائية والتي شهدت تتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي".

أضاف المدرب الإسباني: "أبارك الانتصار للجميع كلنا شركاء في الإنجاز. المواجهة كانت صعبة ومثيرة نعم لم تكن مباراة كبيرة لكننا حققنا الأهم بنهاية المشوار".

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