حسام الخولي: الحوار الوطني الاقتصادي يهم كل مواطن وهدفه وضع حلول واقعية

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الملف الاقتصادي مهم جدًا والمرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون أكثر تخصصًا في الشأن الاقتصادي.

حسام الخولي: الآراء الاقتصادية متعددة لكن يجب أن تكون عملية في تطبيقها

وأضاف الخولي في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الآراء الاقتصادية متعددة لكن يجب أن تكون مرتبطة بالواقع وعملية في تطبيقها.

وتابع: "نركز على الوضع الذي نعيشه الآن والحمد لله البشائر طيبة، بالإضافة إلى التفكير في زيادة الصادرات اللحظية للدولة في الوقت الحالي".

كما أكد أن إطلاق حوار وطني اقتصادي أمر ضروري جدًا، متابعًا: "نحن كمستقبل وطن والأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان ومجلس الشيوخ لدينا العديد من الحوارات ونريد أن نسمع من خارج البرلمان للخروج بحلول للمشكلات الاقتصادية لأن المخرج النهائي استفادة الاقتصاد".