جمال الكشكى: مجلس أمناء الحوار الوطنى ناقش توصيات متعلقة بالموازنة والاستثمار والتضخم

كشف جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم لبحث المحور الاقتصادي.

وقال الكشكي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن الاجتماع ناقش بعض التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والاستثمار والتضخم والعدالة الاجتماعية، من أجل الوصول إلى آليات إجرائية بشكل سريع وعاجل.

وأضاف أن الاجتماع شهد طرح أولويات المواطن المصري، وكانت هناك نقاشات متبادلة بين الحضور ودعوة المتخصصين في كل ملف، مؤكدًا أن كل القضايا التي تهم المواطن محل نقاش في الحوار الوطني.

وتابع: "هناك مشاركة ووجهات نظر ورؤى في الحوار الوطني"، مشيرًا إلى أن المنسق العام للحوار الوطني قبل 10 أيام وجه الدعوة إلى كل الكيانات والأطراف المشاركة في الحوار الوطني لمناقشة القضايا الاقتصادية.