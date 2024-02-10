السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حقوق الإنسان: الموضوع الاقتصادي أوكله الرئيس للحوار للوصول لحلول لصالح الوطن والمواطن

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنه بالنسبة لهم كحزب سياسي تم تكثيف الموضوعات الاقتصادية التي يجب مناقشتها بالمرحلة الحالية حتى يعبر الوطن من عنق الزجاجة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن لدينا تحديات كثيرة والقيادة السياسية متزنة وتتعامل بحكمة مع الأمور حتى تمر هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية أحد الموضوعات التي أوكلها الرئيس للحوار الوطني للوصول لحلول مرضية في إصلاح الوطن والمواطن.

وتابع أن الموضوعات الاقتصادية الي ستطرح هي كثيرة لأنه ليس كل ما يطرح سيتم التوافق عليه لأن بعض الأمور تكون زائدة عن الحد المسموح به وأن هناك بعض الأمور تتفق مع مصلحة المواطن.

دراسة أعدها الحزب للخروج من الأزمة الاقتصادية

وأكد أن حزبه أعد دراسة عميقة وهي أنه يجب أن نأكل ما نزرع ونلبس مما نصنع، وبهذا ستحل المشكلة الاقتصادية تدريجيًا حتى نصل للمستوى المطلوب، وفي هذه الحالة سنتوقف عن استيراد بعض الأغذية التي تأتينا من الخارج مما يؤدي لتوفير العملة وكذلك تصدير الفائض من المواد الغذائية بجانب الاعتماد على الصناعة.

حقوق الانسان للحوار الوطني أوكلها الرئيس الأزمة الاقتصادية للوصول لحلول إصلاح الوطن والمواطن الموضوعات الاقتصادية

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