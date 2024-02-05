الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد عبدالعزيز: الحوار الوطنى جهة استشارية لمواجهة التحديات

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق

تحدث المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، عن أهمية الحوار الوطني كمنصة للتواصل والتشاور بين القوى السياسية في مصر، وعن القضايا الشائكة التي تواجه البلاد في مختلف المجالات.

 

وأوضح عبد العزيز، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أن الحوار الوطني ليس هيئة حكومية أو دستورية، بل هو مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، يقدمون رؤيتهم ومقترحاتهم لحل المشكلات التي تعاني منها مصر، مثل الصحة والتعليم والقضية السكانية وغيرها.

 

وأشار إلى أن قضية اللاجئين هي واحدة من القضايا السياسية الحساسة التي تحتاج إلى مناقشة جادة ومسؤولة في إطار المحور السياسي بالحوار الوطني، لأنها تؤثر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للبلاد.

 

وأضاف أن الحوار الوطني يسعى إلى تحقيق التدخل السريع في الأمور الاقتصادية الملحة، وأن مجلس الأمناء طلب من المشاركين في المحور الاقتصادي إرسال اقتراحاتهم قبل يوم 11 من الشهر الجاري، لدراستها وتقييمها وتقديمها للجهات المعنية.

 

وأكد أنه مستعد للمشاركة في الاجتماعات والنقاشات المختلفة التي تنظمها الحوار الوطني، بالتعاون مع مجلس الأمناء والجهات الحكومية والبرلمانية، معربا عن أمله في أن يسهم الحوار الوطني في تحقيق التوافق والتعاون والتنمية لمصر.

المهندس خالد عبد العزيز قصواء الخلالي وزير الشباب والرياضة مقرر المحور المجتمعي الحوار الوطنى القوى السياسية الصحة التعليم القضية السكانية قضية اللاجئين المحور الاقتصادي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

انهيار الدولار.. واقتصاديون: انتظروا المزيد من التراجع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين