خالد عبدالعزيز: الحوار الوطنى جهة استشارية لمواجهة التحديات

تحدث المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، عن أهمية الحوار الوطني كمنصة للتواصل والتشاور بين القوى السياسية في مصر، وعن القضايا الشائكة التي تواجه البلاد في مختلف المجالات.

وأوضح عبد العزيز، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أن الحوار الوطني ليس هيئة حكومية أو دستورية، بل هو مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، يقدمون رؤيتهم ومقترحاتهم لحل المشكلات التي تعاني منها مصر، مثل الصحة والتعليم والقضية السكانية وغيرها.

وأشار إلى أن قضية اللاجئين هي واحدة من القضايا السياسية الحساسة التي تحتاج إلى مناقشة جادة ومسؤولة في إطار المحور السياسي بالحوار الوطني، لأنها تؤثر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وأضاف أن الحوار الوطني يسعى إلى تحقيق التدخل السريع في الأمور الاقتصادية الملحة، وأن مجلس الأمناء طلب من المشاركين في المحور الاقتصادي إرسال اقتراحاتهم قبل يوم 11 من الشهر الجاري، لدراستها وتقييمها وتقديمها للجهات المعنية.

وأكد أنه مستعد للمشاركة في الاجتماعات والنقاشات المختلفة التي تنظمها الحوار الوطني، بالتعاون مع مجلس الأمناء والجهات الحكومية والبرلمانية، معربا عن أمله في أن يسهم الحوار الوطني في تحقيق التوافق والتعاون والتنمية لمصر.