السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الإنجليزي| توتنهام يتغلب على برايتون.. وبرينتفورد يهزم وولفرهامبتون

توتنهام
توتنهام

تغلب توتنهام على نظيره برايتون ألبيون بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم السبت.

وعلى ملعب توتنهام، تقدم باسكال جروز  بهدف لبرايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 17 ثم أدرك السنغالي باب سار التعادل لتوتنهام في الدقيقة 61، وتقمص الويلزي بيرنان جونسون دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

ورفع توتنهام رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد برايتون عند 35 نقطة في المركز الثامن.

على ملعب كرافين كوتاج، تقدم فولهام بهدفين في الشوط الأول عن طريق بوبي ريد ورودريجو مونيز في الدقيقتين الخامسة و36.

وفي الشوط الثاني رد ماركوس سينيسي بهدف لبورنموث في الدقيقة 50 لكن بعدها بدقيقتين فقط أضاف رودريجو مونيز الهدف الثاني له والثالث لفولهام.

ورفع فولهام رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين عن بورنموث صاحب المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب كينلورث رود، أنهى شيفيلد شوط المباراة الأول متقدما بهدفين دون رد عن طريق كاميرون ارتشر وجيمس ميكاتي (ضربة جزاء) في الدقيقتين 30 و36.

وفي الشوط الثاني رد كارلتون موريس بهدف للوتون تاون من ضربة جزاء في الدقيقة 52 لكن فينيسيوس سوزا سجل الهدف الثالث لشيفيلد في الدقيقة 72.

ورفع شيفيلد رصيده إلى 13 نقطة لكنه ظل في المركز الأخير، وتوقف رصيد لوتون تاون عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.


وعلى ملعب مولينو حسم برينتفورد فوزه على مضيفه وولفرهامبتون بهدفين حملا توقيع كريستيان نورجارد وايفان توني في الدقيقتين 35 و77.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 32 نقطة في المركز العاشر.

الدورى الانجليزى توتنهام برايتون فولهام شيفيلد برينتفورد

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