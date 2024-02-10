السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابطة العالم الإسلامى تحذّر من تداعيات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة رفح بغزة

رفح
رفح

حذرت  رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، من خطورة إقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام مدينة رفح في قطاع غزة، والتداعيات المروعة التي سيتسبب بها استهدافها، في الوقت الذي نزح إليها مئات الآلاف من المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

‏وأوضح الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن الرابطة باسم مجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، تجدد رفضها القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير سكان القطاع، مشددة على ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار والتصدي بحزم لانتهاكات القوانين الدولية والإنسانية، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وطالبت الرابطة، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لإيقاف الكارثة الإنسانية، التي سيتسبب بها هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي.

رابطة العالم الإسلامي القوات الإسرائيلية مدينة رفح قطاع غزة نزح العدوان الإسرائيلى

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