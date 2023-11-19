رابطة العالم الإسلامى تدين قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة فى غزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، إقدامَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدرسة الفاخورة التابعة لـ"الأونروا" في قطاع غزة.

وندد أمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجرائم الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدَّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لهذا الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية، بوضع حدٍّ للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء، وإخضاع مرتكبيها للمحاسبة وفق الشرعية الدولية، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار.

وزارة الخارجية الكويتية

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، رفض دولة الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون العزّل في قطاع غزة.

وجددت مطالبتها بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها، داعيةً إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأدانت الإمارات القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر والهجمات غير الإنسانية التي تشنها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، مؤكدةً رفض الإمارات القاطع لاستهداف المؤسسات والأعيان المدنية في القطاع.

وزارة الخارجية الإماراتية

وشدّدت وزارة الخارجية الإماراتية على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدةً أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

استشهاد العشرات من المدنيين الأبرياء

وأكدت البحرين أن القصف الإسرائيلي لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر، والذي تسبب في استشهاد العشرات من المدنيين الأبرياء، انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية كافة.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية دعوتها للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، ورفض استهداف المدارس والمستشفيات والأعيان المدنية، وضرورة التطبيق الفوري والملزم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، ولضمان وصول السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، واتخاذ ما يلزم لإنهاء الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية.