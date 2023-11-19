الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تدمير 4 مساجد فى قصف إسرائيلى لمنطقة جباليا شمال غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمَّرت 4 مساجد في قصفٍ عنيف وشديد لجباليا شمال قطاع غزة الساعات الماضية.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات مكثفة على مدينة غزة، مضيفة أن هناك استمرارًا لهجمات إسرائيلية قوية لتدمير عدد كبير من المناطق ونسف مربعات سكنية كاملة في شمال غزة، وما زالت حتى الآن تشهد غارات عنيفة جدًا، بالإضافة إلى اشتباكات بين الفصائل وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول التقدم في عدة محاور.

وارتفع عدد شهداء قطاع غزة لأكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح، منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

الإحتلال الإسرائيلي طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

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