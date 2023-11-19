"القاهرة الإخبارية" تعلن مقتل 6 جنود إسرائيليين فى حجر الديسك بقذيفة مضادة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت عن مقتل 6 جنود إسرائيليين في حجر الديسك بقذيفة مضادة.

وفي وقت سابق قصفت فصائل فلسطينية موقعين إسرائيليين في بيت حانون شمال شرق غزة.

وفي وقت سابق أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، أن إحدى قوافلها قد تعرضت لهجوم متعمد من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال جلائها من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي اليوم الأحد، إن أحد أقارب موظفيها استشهد وأصيب آخر في الهجوم على القافلة التابعة لها، مضيفة أن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصًا من موظفيها الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، مبينة أن آلاف المدنيين في مدينة غزة يتعرضون لخطر الموت بمن في ذلك أكثر من 100 من موظفيها وعائلاتهم.