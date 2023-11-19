"القاهرة الإخبارية": مقتل ضابط وجندى إسرائيليين خلال المعارك البرية بغزة

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بمقتل ضابط وجندي إضافيين خلال المعارك البرية بقطاع غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أسماء جنديين إضافيين من الجيش قتلا في معارك شمال قطاع غزة، وهما