رئيس الوزراء يُحذّر من خطورة استمرار الحرب فى غزة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى مصر، والسفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

تفاصيل اللقاء

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بالعلاقات الثنائية المُميزة التي تجمع مصر وبلغاريا، معربًا عن تقديره الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية على مدار الأعوام الماضية.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، ماريا جابرييل، بمناسبة قُرب توليها منصب رئيس الوزراء اعتبارًا من مارس المُقبل، مشيدًا بالجهود التي قامت بها خلال توليها منصب وزيرة الخارجية تجاه دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء إلى فرص التعاون المُمكنة بين مصر وبلغاريا في المجال الاقتصادي، مُعربًا عن حرص الحكومة على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

التعاون بين مصر وبلغاريا

في هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى التعاون المثمر بين مصر وبلغاريا في مجال الأمن الغذائي، من خلال زيادة توريد القمح البلغاري بشكل مباشر إلى مصر، كما تطرق إلى إمكان التعاون لزيادة استيراد القمح والبذور الزيتية من بلغاريا، في مقابل تصدير الخضروات والموالح المصرية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من أجل تعظيم معدلات الاستثمار والتصنيع المشترك في مجالات عديدة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.

ورحّب بإمكان توفير منطقة مُتخصصة للشركات البلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث تصبح مصر مركزًا لانطلاق الشركات والتجارة البلغارية إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وفى المقابل، تكون بلغاريا مركزًا لتوجه الصادرات المصرية نحو الاتحاد الأوروبي، وقاعدة لوجستية وتخزينية بمنطقة جنوب شرق أوروبا والبلقان، مؤكدًا أن الموقع المتميز لكل من مصر وبلغاريا يمكن أن يفيد البلدين بشكل كبير.

التعاون في الطاقة المتجددة

كما رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا ومهمًا على طريق دعم وتشجيع الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر. كما استعرض الحوافز التي تم التصديق عليها لدعم المستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، معربًا عن حرصه على التعاون مع بلغاريا في هذا المجال في أقرب وقت.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر.

وأشار إلى أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية، وفي هذا السياق، تسعى مصر لتوفير برامج تدريبية للكوادر المصرية ضمن برامج تصدير العمالة المصرية بشكل شرعي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع بلغاريا في هذا الصدد.

الحرب في قطاع غزة

على صعيد القضايا الإقليمية لاسيما الحرب في قطاع غزة، ركّز حديث رئيس الوزراء على التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب، بما في ذلك اتساع دائرة التوتر في البحر الأحمر وعدد من دول المنطقة، فضلًا عن الوضع الإنساني الكارثي ومعاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعيات اقتصادية على العالم أجمع، ما لم يتم التوصل إلى حل سريع بشأن إنهاء الحرب، ثم التعامل بشكل جذري مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم مصر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى استمرار مصر في جهودها الدبلوماسية بالتعاون مع الأطراف المعنية من أجل التوصل لحل بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، ومعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في القطاع، وتحقيق النفاذ الإنساني الآمن والسريع لمتطلبات الأشقاء الفلسطينيين هناك.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعرب رئيس الوزراء عن أن الحرب في أوكرانيا لها تداعيات اقتصادية شديدة السلبية على الاقتصاد العالمي والدول النامية بشكل خاص، ومصر إحدى الدول التي تأثرت سلبًا بإندلاع هذه الحرب، لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والسياحة والطيران المدني، معربًا عن تطلعه لوقف الحرب وإحلال السلام في أقرب فرصة ممكنة.

وخلال اللقاء، أعربت ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال في مصر، مؤكدة أن القاهرة وصوفيا تحظيان بعلاقات ثنائية قوية.

وقالت "جابرييل" إن مصر هي شريك استراتيجي لبلغاريا، كما أنها شريك أساسي في الملف التجاري، إذ يحظى البلدان بإمكانات كبيرة من حيث توافر السلع التي يمكن من خلالها تحقيق المنفعة المتبادلة.

وأشارت في هذا السياق، إلى أن مصر وبلغاريا لديهما تعاون عالي المستوى في مجال الأمن الغذائي، خاصة توريد القمح لمصر، مؤكدة أن صوفيا منفتحة على مزيد من التعاون مع القاهرة في مجال تصدير القمح.

وأكدت أن بلغاريا منفتحة كذلك على التعاون مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يحظى بقيمة واهتمام كبيرين في القارة الأوروبية، وكذلك التعاون مع مصر في مجال منع الهجرة غير الشرعية.

كما أعربت عن تقديرها للجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى حل للوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر تلعب دورًا ملحوظًا في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة التوصل العاجل لحل الأزمة في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، منوهة إلى الدور المهم الذي تلعبه الأطراف الإقليمية تجاه حل الأزمة، ومؤكدة دعمها لمبدأ حل الدولتين.

وحول الحرب في أوكرانيا، أكدت الوزيرة أهمية العمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام في أوكرانيا.