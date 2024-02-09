الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق المختلفة بمدينة العبور

جهاز مدينة العبور
جهاز مدينة العبور

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة العبور، لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق المختلفة بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل مسئولو "الإسكان" الجولة بتفقد مشروع "تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بمنطقة مسجد الشريف"، والتشغيل الدائم للمحطة لرفع المياه الأرضية بالمناطق الأكثر تضررًا بالحى السابع إلى محطة الرفع رقم 6 على تصرف ٩٠ لتر/ ثانية، ورافع ٢٥ مترًا. 

القضاء على ظاهرة وجود تسريب داخل بدرومات بعض العقارات 

وأوضح المهندس أحمد رشاد أن الهدف من المشروع هو القضاء على ظاهرة وجود تسريب داخل بدرومات بعض العقارات بالمناطق المنخفضة، والأكثر تضررًا بالمدينة، من أجل بنية تحتية أقوى، وحفاظًا على الثروة العقارية والممتلكات العامة والخاصة.

txt

جهاز مدينة العبور يواصل إزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين (صور)

txt

جهاز مدينة العبور يرفع حالة الطوارئ لمجابهة الطقس السيئ

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق المختلفة بمدينة العبور

وواصل مسئولو الإسكان الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية الأولى والامتداد الشمالي والغربي، والحي التاسع، والمنطقة الصناعية (ب&ج). 

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق المختلفة بمدينة العبور

وأنهى مسئولو الإسكان الجولة بالمرور بأحياء المدينة، لمتابعة أعمال الزراعة والتجميل والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، وكذلك متابعة منظومة نظافة الأحياء.

كما سبق أن كلف رئيس الجهاز بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

إضافة إلى ذلك، شدد على المرور الدورى اليومي على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

تسريب داخل بدرومات بعض العقارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدينة العبور تخفيض المنسوب للمياه السطحية الثروة العقارية

مواد متعلقة

جهاز مدينة العبور يواصل إزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين (صور)

جهاز مدينة العبور يرفع حالة الطوارئ لمجابهة الطقس السيئ

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| نتنياهو ينتقد الجيش الإسرائيلى وتقدمه البطىء فى غزة

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة

بحثًا عن "الرهائن".. إسرائيل تفحص أكثر من 350 جثة من غزة فى تل أبيب

المعطف الخفى.. رواية تاريخية تفضح جيش الاحتلال من الداخل