جهاز مدينة العبور يواصل إزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين (صور)

قاد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور، حملات مكبرة على مدار اليوم بأحياء المدينة، لرفع الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق.

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حملات مكثفة بأحياء مدينة العبور للقضاء على العشوائيات

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن عمل الحملة النهارية أسفرت عن تنفيذ قرارات بغلق وتشميع وسحب عدادات المرافق لبعض القطع المخالفة بالحي الثاني، حيث تم عمل إزالة فورية لمباني مخالفة بالقطعة قطعه رقم( ٢١) بلوك (١٦٠١٤)بالحي الخامس والمتمثلة في بناء الردود وتقفيل وحده سكانيه مخالفه .

حيث تم ضبط مخالفة بالقطعة رقم (٢٧) بلوك (١٤٠٨٥)بالحي السادس والمتمثلة في فرز قمامة كما تم عمل إزالة فورية لحمام مخالف في الردود. ، بالاضافة انه خلال المرور بالحى التاسع تم رصد مخالفة بالقطعة رقم (٤) بلوك (١٨٠٢٧) لاستخدام وحده سكنيه مكتب اداري واستغلال البدروم مخزن. وكذلك بالحي الرابع تم ضبط مصنع ملابس مخالف بالقطعة رقم (١٨) بلوك(١٩٠٢٥)، كما تم ضبط مخزن خردة ببدروم القطعة رقم(٢٣) بلوك (١٩٠٥٩) .

واستكملت الحملة أعمالها برفع الاشغالات والباعة الجائلين بالصناعية الاولي والحي الثامن والصناعية (ب-ج) والحي الاول _ والحي السادس وفي سبيل القضاء تماما علي مظاهر العشوائية تم تشكيل حملة اشغالات ليلية واستهدفت (الحي الاول_الحي الثاني_حي الصناعية الاولي _دائري الحي التاسع _ الحي الترفيهي _ حي الشباب _ الحي الثامن _ الصناعية ب& ج _ خط ١٠ _الطريق الرئيسي للمدينة).

وكلف رئيس الجهاز، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد المهندس احمد رشاد، على المرور الدورى اليومي على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس جهاز مدينه العبور، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف إزالة الإشغالات والتعديات من خلال آلية محكمة، وذلك لحرصهم على تحقيق الواجهة المشرفة للمدينة بما ، فضلا عن تحقيق سبل الراحة للمواطنين و العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير .