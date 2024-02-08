الخميس 08 فبراير 2024
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مصر

وزيرة الثقافة: معرض القاهرة للكتاب حقق نجاحًا وأرقامًا قياسية غير مسبوقة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

استعرضت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، التي حظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحها رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "نصع المعرفة.. نصون الكلمة".

وخلال عرضها، أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني أن المعرض حقق هذا العام نجاحًا كبيرًا وأرقامًا قياسية لم يشهدها من قبل، ما يعكس ريادته إقليميًا ودوليًا، حيث بلغ عدد زوار المعرض خلال هذه الدورة ما يقرب من 5 ملايين زائر من مختلف الفئات العمرية، وشهد المعرض طوال فترة انعقاده أكثر من 550 فعالية ثقافية وعدد 120 فعالية فنية.

وفي ذات السياق، نوهت وزيرة الثقافة إلى أن المعرض شارك فيه ما يقرب من 1200 ناشر بعدد 5000 عارض من 70 دولة من مختلف قارات العالم، كما أشارت إلى أن المعرض حقق مبيعات قياسية لدور النشر الخاصة والمؤسسات العامة والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة تخطت النصف مليون نسخة.

كما أضافت "الكيلاني" أن المعرض استضاف ما يقرب من 200 كاتب وأديب ومفكر عربي وأجنبي، حيث تمت استضافتهم في محاور البرنامج الثقافي، وتم اختيار الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، باعتباره أحد رواد علم المصريات، كما تم اختيار الكاتب يعقوب الشاروني شخصية المعرض لأدب الطفل.

وأوضحت الوزيرة أن المعرض شهد العديد من الفعاليات الهامة مثل فعالية "يوم فلسطين"، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون على هامش المعرض مع وزير الثقافة الفنزويلي لدعم التبادل الثقافي.

وفى الختام، أشارت الدكتورة نيفين الكيلاني إلى أن فعاليات ختام هذه الدورة شهدت إعلان أسماء الفائزين بجوائز المعرض، كما شهدت تسليم راية الدورة المقبلة إلى دولة سلطنة عمان التي تم اختيارها كضيف شرف للمعرض في دورته الـ 56 لعام 2025.
وتم عرض فيديو يسرد فعاليات المعرض المختلفة. 
 

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة الثقافة فعاليات ختام معرض القاهره الدولي للكتاب رئيس الجمهورية

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