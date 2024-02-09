الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. قطع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام والمرج لأعمال التطوير

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام (منشية السد العالي – أبورجيلة – إسكان مدينة السلام – أطلس – صف الضباط)، ومناطق تابعة لشبكات المرج (شارع محمد نجيب – شارع عبدالله رفاعي – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس "بمتفرعاتها" – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – مدينة الخصوص)، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا غد السبت الموافق 10 /2 /2024، وحتى الساعة 11 مساءً نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يعود إلى تنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000 مم في شارع محمد نجيب، وشارع الترولي ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية في منطقة المرج.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة

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  وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

شركة مياه الشرب بالقاهرة شبكات السلام منشية السد العالي شبكات المرج قطع المياه

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