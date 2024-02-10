السبت 10 فبراير 2024
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مصر

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام  للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2024.

وبالنسبة للشروط العامة للقبول، أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.

كما يشترط أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة)، وفقا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة بأوراق القبول التي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به في القوات المسلحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا تزيد السن على 36 سنة في أول يوليو 2024، وألا يزيد الحاصلون على درجة الدكتوراه عن 38 سنة في 01-07-2024، وألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التي يتمتع بها المكلف

يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام.

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كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة، لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

وسيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة اعتبارًا من يوم السبت 17-02-2024 ولمدة شهر.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحًا حتى (5) مساء عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم (22617788 /02).

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