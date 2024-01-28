مساعد وزير الدفاع: القوات المسلحة ملك الشعب وستواصل دورها في تحقيق تطلعاته

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية والقضاء العسكري، إن القوات المسلحة ملك الشعب وستواصل دورها في تحقيق تطلعاته، وستظل درعا وسيفا.

وأكد شاهين، أن القوات المسلحة درع وسيف لكل من تسول له نفسه من محاولة المساس بهذا الوطن وأمنه واستقراره، موجها التحية للشرطة المصرية بمناسبة عيدها الوطني، متمنين لهم الاستقرار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفى جبالى، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وعن مشروع القانون، قال اللواء ممدوح شاهين، إن القضاء العسكري لم يكن قضاء استثنائيا، قائلا: هو قضاء دستوري منذ أول دستور مصري. وأوضح أن القضاء العسكري "قضاء خاص" وتم تغيير اسمه من قانون الأحكام العسكرية إلى القضاء العسكري، مشيرا إلى تغيير اسم المحكمة إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأشار اللواء ممدوح شاهين، إلى أن قانون القضاء العسكري ينظر الجرائم العسكرية فقط، وأي مدني يمثل أمام القضاء العسكري يطبق عليه القوانين العامة.

وتابع مساعد وزير الدفاع: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وتم تحديد الاختصاصات فيه بالنسبة للعسكريين والمدنيين، مشيرا إلى أنه من أكثر القوانين تطورا بين القوانين العسكرية في العالم.

وأعلن اللواء ممدوح شاهين، أنه يتم التأني في اختيار أعضاء القضاء العسكري، قائلا: وأغلبهم حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه، فضلا عن عمل دورات تدريبية سواء في الداخل أو في الخارج.

وأشار إلى أن البعض يتناول القضاء العسكري على غير الحقيقة بأنه غير دستوري أو استثنائي.