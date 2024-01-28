النائب علاء عابد يشكر القوات المسلحة على تعديلات قانون القضاء العسكري: تخدم مصلحة الوطن

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، على التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وأكد النائب علاء عابد أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا إلى أهمية التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.