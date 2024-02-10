محافظ الغربية يُشدد على منع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، جولة لمركز ومدينة السنطة لتفقد أعمال الرصف والتطوير ومتابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس وتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ، للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة السنطة ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، فتفقد المحافظ أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار تمهيدًا لأعمال الرصف، كما قام المحافظ بمتابعة الأعمال بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، وشارع الجمهورية بطول كيلو و7 أمتار.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد حملات النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس، تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وانتظام سير العملية التعليمية، وتمهيد وتسوية ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمدارس، وذلك لتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات.

واستمرت الجولة بتفقد منافذ (معًا ضد الغلاء) لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، حيث اطمأن المحافظ خلال الجولة على أسعار السلع المقدمة بالمعرض كـ(السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه ومختلف المنتجات)، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، فضلًا عن تفقد منافذ السيارات المتحركة لبيع السلع الاستراتيجية بأسعار مدعمة، والتي تجوب أرجاء المحافظة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية للدولة، لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين.

توفير كل احتياجات المواطنين

وحرص المحافظ، خلال جولته، للاستماع لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكل الفئات ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكدًا لهم أن الدولة حريصة على توفير كل احتياجات المواطنين، وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية؛ من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد المحافظ، خلال الجولة، على النظافة والمتابعة اليومية للمنافذ ومقارنة أسعارها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.