الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتابع سير الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر

سير الأعمال في إنشاء
سير الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مصر في الجمهورية الجديدة تمضي قدمًا نحو بناء مصر الرقمية، فعملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات للوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة بما يضمن تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها محافظ الغربية؛ لمتابعة سير الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر وتفقد أعمال التطوير بمنى مركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وتابع رحمي، جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز ومدينة طنطا حيث يتم تطوير المركز التكنولوجي ورفع كفاءته وربطه بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة استمع محافظ الغربية، إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجَّه على الفور بحلها، من جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ الغربية على مجهوداته اليومية.

محافظ الغربية مركز خدمات مصر رئاسة مركز ومدينة طنطا الخدمات الحكومية الدكتور طارق رحمي

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