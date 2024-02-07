محافظ الغربية يشهد احتفالية توزيع الأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية

شهد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الاحتفالية التي نظمتها قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، لتوزيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، للأسر الأولي بالرعاية، بالتعاون مع المجتمع المدني لأسر محافظات "الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، والبحيرة".

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قادة القوات المسلحة والقيادات التنفيذية.

أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعايا

وأكد محافظ الغربية أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعايا لأهالينا بالقرى والعزب لتخفيف العبء عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه محافظ الغربية الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر لأبناء الوطن وخاصة من الفئات الأكثر احتياجا، كما وجه الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التي شاركت في هذه الاحتفالية التي تعكس روح التعاون البناء بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصري.

محافظ الغربية يتابع حملات الموجه ٢٢ لإزالة التعديات

وفي سياق متصل، واصل محافظ الغربية، متابعته على مدار الساعة لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالاً مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة فتمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة ١٦م٢ و٥ حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ٩٧٣م٢ بالإضافة إلى إزالة متغير مكاني و٩ حالات مخالفات للبناء.