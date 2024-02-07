الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد قرارات اليوم.. أمين عام "مستقبل وطن" بالغربية يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعرب  النائب محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية، عن تقديره الشديد للقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، والتي تضمنت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

هذه القرارات جاءت في التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان المبارك

وقال النائب، إن هذه القرارات جاءت في التوقيت المناسب، وقبل حلول شهر رمضان المبارك، نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر، والتي تنعكس على قدرات المواطن المصري خاصة متوسطي ومحدودي الدخل وأيضا أصحاب المعاشات.

وأوضح عريبى، أن القرارات أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصرى، وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

وكان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عدة قرارات منذ قليل خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، والتى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 
- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن إجراءات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عنهم التوقيت المناسب جراء الأزمة الاقتصادية ومحدودى الدخل

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