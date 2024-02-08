ضبط 16 طن أرز شعير داخل مخزن بقطور

تمكنت مباحث مركز قطور التابعة لمديرية أمن الغربية، من ضبط 16 طن أرز شعير لدى صاحب مخزن حبوب بقرية نشيل بقصد الاتجار وبيعه في السوق السوداء.



تلقى اللواء محمد عاصم مدير مباحث المديرية اخطارا بقيام صاحب مخزن مواد غذائية بالاتجار فى المواد الغذائية بأحتكار محصول الأرز وعلى الفور قامت حملة من مباحث قطور

وتبين من المعاينة الأولية بعد ضبط المتهم أن المخزن بدون ترخيص ملك "ش.ع.ج"57 سنة مقيم بقرية نشيل التابعة لمركز ومدينة قطور وعثر داخل المخزن علي 16 طن أرز شعير بدون مستندات، بغرض بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعةوتم التحفظ على المضبوطات

وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، من ضبط مخالفات وتحرير 21 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.



وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أجرت التفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت 21 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.



تأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من صادرت مديرية التموين فى محافظة الغربية، 4 طن ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق، وذلك داخل مطحنين لتعبئة الملح بدون ترخيص فى طنطا وزفتى.



وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بطنطا والمحلة، من ضبط 4 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحنين ملح بدون ترخيص فى طنطا وزفتى.



وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين لصاحبى المطحنين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.