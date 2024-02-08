الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 16 طن أرز شعير داخل مخزن بقطور

أرز شعير
أرز شعير

تمكنت مباحث مركز قطور التابعة لمديرية أمن الغربية، من ضبط 16 طن أرز شعير لدى صاحب مخزن حبوب بقرية نشيل  بقصد الاتجار وبيعه في السوق السوداء.


تلقى اللواء محمد عاصم مدير مباحث المديرية اخطارا بقيام صاحب مخزن مواد غذائية بالاتجار فى المواد الغذائية  بأحتكار محصول الأرز وعلى الفور قامت حملة من مباحث قطور  

وتبين من المعاينة الأولية بعد ضبط المتهم أن المخزن بدون ترخيص ملك "ش.ع.ج"57 سنة مقيم بقرية  نشيل التابعة لمركز ومدينة قطور وعثر داخل المخزن علي 16 طن أرز شعير بدون مستندات، بغرض بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعةوتم التحفظ على المضبوطات

وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، من  ضبط  مخالفات وتحرير 21 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.


وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أجرت التفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت 21 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.


تأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من صادرت مديرية التموين فى محافظة الغربية، 4 طن ملح طعام مجهولة المصدر،  قبل طرحها للبيع فى الأسواق، وذلك داخل مطحنين لتعبئة الملح بدون ترخيص فى طنطا وزفتى.


وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا  بتمكن حملة تموينية  بطنطا والمحلة، من ضبط 4 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحنين ملح بدون ترخيص فى طنطا وزفتى.


وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين لصاحبى المطحنين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

طن أرز شعير صاحب مخزن حبوب بقرية نشيل بقصد الإتجار وبيعه في السوق السوداء

مواد متعلقة

إزالة 26 حالة تعدٍ ضمن حملات الموجة 22 فى محافظة الغربية

بعد قرارات اليوم.. أمين عام "مستقبل وطن" بالغربية يوجه الشكر للرئيس السيسى

رئيس نقابة المطاحن: قرارات الرئيس السيسى أسعدت جموع المصريين

رئيس "التدخل السريع" بالغربية: قرارات السيسي جاءت فى وقتها بعد ارتفاع الأسعار

محافظ الغربية يتابع الأعمال بمحور طريق أم القرى في حي ثان طنطا

محافظ الغربية يشهد احتفالية توزيع الأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية

ضبط 50 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

انطلاق فعاليات الدورة الكشفية القمية الـ31 بجامعة طنطا

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

الشهادة الاعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"