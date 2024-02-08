الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 26 حالة تعدٍ ضمن حملات الموجة 22 فى محافظة الغربية

إزالة حالة تعدٍ
إزالة حالة تعدٍ

واصل  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ 26 حالة تعدٍ ضمن حملات الموجة 22 والتي تمكنت من إزالة 4 حالات بناء مخالف على مساحة 161م٢ و6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3259م٢.

كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 5 حالات متغيرات مكانية وحالة مخالفة للبناء و10 قرارات إدارية.

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مركز ومدينة المحله الكبرى  

وعقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة، مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة الكبرى ومديري إدارة الشئون المالية والإدارية، الهندسية، الإسكان بالديوان العام لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في مشروعات مركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

أراضي املاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ الغربية

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