الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الدورة الكشفية القمية الـ31 بجامعة طنطا

جانب من انطلاق فعاليات
جانب من انطلاق فعاليات الدورة الكشفية القمية بجامعة طنطا

افتتح الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، الدورة الكشفية القمية الـ 31، التي تقام على أرض مجمع الكليات بسبرباى بحضور الدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ووفود 13 جامعة مصرية، وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير الجاري.

ورحب الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة خلال كلمته بوفود الجامعات الـ 13 المشاركين بالدورة الكشفية، مؤكدًا على أهمية الدورة القمية، باعتبارها لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية، ويمارس فيه الطلاب كل الأنشطة في 7 مجالات متنوعة، تضم المجلات الثقافية والفنية والرياضية والدينية والاجتماعية بالإضافة للكشفية والجوالة، موضحًا أن الدورة الكشفية تهدف إلى المساهمة في تنمية قدرات الشباب بدنيا وعقليا واجتماعيا وروحيا، وصقل مواهبهم وتنميتها.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة قد أنهت كافة استعدادتها لبدء الدورة الكشفية، مشيدًا بأداء طلاب جامعات المصرية في الأنشطة بالدورة الكشفية، خاصةً في مهارات الاعتماد على النفس وروح التعاون بين الشباب، وتبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب المشاركين.

الأنشطة الطلابية الركيزة الرئيسية لبناء شخصية الطلاب 

وأكد الدكتور مجدي وكوك، أن الانشطة الطلابية تعتبر الركيزة الرئيسية لبناء شخصية الطلاب وتعزيز مفاهيم ومفردات الوعي القومي، موجها الشكر والتقدير لجميع المشاركين  من الجامعات المصرية.

مجمع الكليات بسبرباى ومنسق عام الأنشطة الطلابية قدرات الشباب بدنيا وصقل مواهبهم وتنميتها تدريب المدربين

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